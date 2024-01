Europee. Tajani: Decido dopo congresso, se utile a FI mi candiderò

(DIRE) Roma, 23 gen. – “Dobbiamo aspettare il congresso di Forza Italia Forza Italia che dovrà eleggere il nuovo segretario. Io non ho alcun problema se sarà utile a Forza Italia mi candiderò sapendo bene che gli elettori conoscono quali sono le carte in tavola: il leader si candida per rafforzare l’identità del movimento.

Deciderò dopo il congresso e ne parlerò anche con i leader delle forze alleate”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews 24. (Vid/ Dire) 09:59 23-01-24