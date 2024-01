Messico, salvata la giraffa Benito

L’operazione ‘Salvate Benito’ è stata completata con successo per il trasferimento di una giraffa in precarie condizioni di salute dallo zoo di Ciudad Juárez all’Africam Safari di Puebla, in Messico. Un giudice ha autorizzato la partenza, considerando le difficoltà subite dall’animale a causa di condizioni meteorologiche avverse, inclusa un’eccezionale ondata di gelo artico.

Grazie alla mobilitazione di animalisti, ambientalisti e all’approvazione delle autorità messicane, Benito è stato trasportato su un autocarro appositamente attrezzato per un viaggio di circa 30 ore e 2.000 chilometri. Durante il trasferimento, tre squadre speciali hanno monitorato la salute della giraffa ogni due o tre ore, garantendole l’opportunità di bere e alimentarsi adeguatamente.

L’intera operazione è stata seguita dai media e dalla Foro Tv, che ha trasmesso immagini fino all’arrivo notturno all’Africam Safari, dove Benito ha fatto la conoscenza delle altre giraffe residenti. (fonte ANSA)

FL