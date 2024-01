MO. Tajani: Domani sarò in Libano, Italia lavora per de-escalation

(DIRE) Roma, 23 gen. – “Domani sarò in Libano poi in Israele e a Ramallah. L’Italia sta facendo di tutto per favorire una de-escalation per cercare di far sì che il conflitto non diventi un conflitto regionale.

Noi stiamo spingendo per una soluzione due popoli due stati. Non possono essere i criminali Hamas a governare il futuro” del popolo palestinese. “Continueremo a lavorare” ascoltando tutti. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews 24. (Vid/ Dire) 09:52 23-01-24