Parlamento. In aula il protocollo Italia/Albania

(DIRE) Roma, 23 gen. -Da oggi in aula discussione con votazioni del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (previo esame e votazione della questione sospensiva presentata), del disegno di legge Istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”, della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023, sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea, e della Mozione in ordine alla revoca della nomina a sottosegretario di Vittorio Sgarbi.

Mercoledì ed eventualmente nella giornata di venerdì votazioni del decreto legge Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (da inviare al Senato, scadenza 7 febbraio 2024). Martedì, alle ore 11, interpellanze e interrogazioni. Mercoledì, alle ore 15 question time con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in diretta televisiva dalla Rai. Venerdì, alle 9.30, interpellanze urgenti. (Tar/ Dire) 09:00 23-01-24