Parlamento. Senato, iter delle leggi in Commissione

Roma, 23 gen. – Ecco l’attività delle commissioni permanenti del Senato prevista questa settimana. COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI Questa settimana, in sede referente, la commissione si occupa delle modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre oggi alle 14.10 le modifiche al Titolo V della Costituzione (in referente) e tre provvedimenti in sede redigente: disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana; disposizioni in favore delle vittime dell’incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto; elargizioni benefici vittime incuria. COMMISSIONE GIUSTIZIA Sul tavolo della commissione ci sono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare, disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici, elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura (in sede referente); modifiche al codice civile in materia di cognome e istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto” (in redigente).

Ecco l’attività delle commissioni permanenti del Senato prevista questa settimana. COMMISSIONE ESTERI Oggi alle 15, in sede referente: modifiche legge 185/90 su controllo import export materiali di armamento; ratifica accordo Italia-Serbia coproduzione cinematografica; ratifica accordo Italia-Giappone coproduzione cinematografica. COMMISSIONE POLITICHE UE In referente questa settimana la commissione si occupa di legge di delegazione europea 2022-2023 e relazione programmatica 2023 e relazione consuntiva 2022. COMMISSIONE FINANZE Domani alle 9.15, in sede redigente, due provvedimenti: norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle e agevolazioni fiscali start-up. COMMISSIONE CULTURA Oggi alle 15.30, in sede redigente, la commissione si occupa di sicurezza del personale scolastico, revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia. A seguire, in referente: accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Domani alle 14, ancora in redigente, promozione delle manifestazioni in abiti storici, Monteverdi Festival di Cremona.

Ecco l’attività delle commissioni permanenti del Senato prevista questa settimana. COMMISSIONE AMBIENTE Oggi alle 14, in sede redigente, ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo, edilizia residenziale pubblica. COMMISSIONE INDUSTRIA Oggi e domani la commissione, in referente, si occupa di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Sempre oggi alle 15, in redigente, contrasto del bracconaggio ittico e imprenditoria giovanile nel settore agricolo. COMMISSIONE SANITA’ Tre provvedimenti questa settimana sul tavolo della commissione: tutela persone affette da epilessia e tutela persone affette da patologie oculari cronico-degenerative (in redigente); inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico (in referente). (Anb/ Dire) 09:00 23-01-24