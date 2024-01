Autonomia. Tenerini (Fi), Da Pd e M5S lacrime di coccodrillo, darà più equità

“Le vigorose proteste del Pd e del M5S sul ddl Calderoli non bastano a cancellare la realtà: è stato il Pd a inserire ulteriori forme di autonomia in Costituzione, con la modifica del titolo V, e a firmare una prima intesa con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Con i due Governi Conte, poi, è stata stipulata la bozza sulle competenze e le materie previste per le stesse Regioni. Dalle opposizioni, quindi, si sollevano le solite lacrime di coccodrillo.

Noi vogliamo approvare una riforma equilibrata, in grado di aumentare l’efficienza e i servizi da Nord a Sud, per consentire a ogni regione di liberare le proprie risorse stimolando crescita e sviluppo. L’autonomia è l’occasione per dare più equità al Paese e come Forza Italia, in maniera coerente e responsabile, continueremo a lavorare con questo obiettivo”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia.

