DL Energia. Mulè: poteri commissario a Schifani risposta seria e concreta

(DIRE) Roma, 24 Gen. – “Affidare i poteri di commissariamento sui rifiuti al Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani con al centro la costruzione dei temovalorizzatori significa dare finalmente una risposta seria e concreta auspicata e sostenuta da Forza Italia ad un problema che per la Sicilia è diventato oramai insostenibile”, lo dichiara Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

Aggiunge il parlamentare ‘azzurro’: “La Regione spende decine di milioni di euro perché i rifiuti che non riusciamo a smaltire li dobbiamo trasportare all’estero. Si tratta di costi senza senso e adesso finalmente parte l’iter per smaltire questi rifiuti in tempi rapidi e certi con una tecnologia che tiene conto dell’ambiente e con la rapidità che l’Amministrazione Schifani – con l’impulso che è arrivato dal Parlamento grazie all’impegno di Forza Italia- saprà attuare”. (Vid/ Dire) 15:37 24-01-24