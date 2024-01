Donald Trump vince in New Hampshire

Ancora una vittoria elettorale nelle primarie repubblicane per Donald Trump. L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America ha vinto anche in New Hampshire, battendo la collega Haley che si è fermata al 43,5% delle preferenze contro il 54,6% di Trump.

“Questa in New Hampshire è la vittoria più importante, perché arriva dopo l’Iowa. A Novembre avremo elezioni grandiose e rivolteremo questo Paese” questo ha dichiarato soddisfatto l’ex numero uno della Casa Bianca.

Trump ha poi concluso dicendosi impaziente di andare al voto “contro il peggior presidente nella storia USA”. Il partito Repubblicano appare molto unito nel sostenere la sua candidatura.

Fabrizio Pace