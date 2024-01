Genova, VdF intervenuti per un motorino caduto in una scarpata ancora in moto

Nella serata del 23 Gennaio, la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, è intervenuta in via San Pantaleo, per la segnalazione di un motorino caduto in una zona boscata e ancora in moto. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il mezzo con tecniche alpinistiche ed hanno immediatamente ispezionato la zona in cerca dell’eventuale conducente del veicolo ma senza esito. Successivamente è stato recuperato il motorino. Sul posto presente Polizia Locale e il personale del 118.

Durante il rientro la squadra è stata dirottata in via Barabino per l’incendio dei carrelli della spesa e di alcuni bancali posti nel fabbricato adibito a autorimessa di un supermercato. Coinvolta nell’incendio anche la copertura del deposito carrelli. Si indaga sulle cause.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90103