Jesolo (Ve): arrestato uno straniero ricercato dalle Forze dell’Ordine

La Polizia di Stato di Venezia continua l’incessante attività di contrasto alla criminalità diffusa nel territorio tramite l’esecuzione, nello scorso fine settimana, di un ordine di carcerazione a carico di un soggetto di origine straniera.

Nello specifico i poliziotti del Commissariato di P.S. di Jesolo (Ve), hanno posto in essere un’attenta e meticolosa attività di indagine che ha consentito di rintracciare un cittadino straniero già noto alle Forze dell’Ordine per reiterati comportamenti violenti, oltre che ricercato per reati diversi, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, il quale, per lungo tempo, avrebbe cambiato frequentemente i luoghi di abituale frequentazione, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Una volta rintracciato ed individuato il soggetto gli operatori, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Venezia/articolo/214965b0d1afd4a3b188708229