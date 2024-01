San Pietro Vernotico (Br). Furgone adibito al trasporto di droga

Comando Provinciale di Brindisi – San Pietro Vernotico (Br) , 24/01/2024 10:18

I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato in stato di libertà una 25enne, entrambi originari della provincia di Lecce, per i delitti di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, i due, mentre viaggiavano a velocità sostenuta a bordo di un furgone, di proprietà dell’uomo e dallo stesso condotto, sono stati bloccati dal personale operante impegnati in un servizio di controllo del territorio.

L’atteggiamento della coppia che mostrava segnali di nervosismo ha insospettito i Carabinieri che hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo. Le operazioni di perquisizione hanno permesso di rinvenire all’interno del veicolo, debitamente occultata, kg 1 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nonché 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

La sostanza stupefacente e il furgone adoperato il trasporto della stessa sono stati sottoposti a sequestro penale e, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Brindisi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Tale servizio, rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.