Sanità. Schillaci: 2.042 donazioni nel 2023, +11,6% rispetto a 2022

“Trapianti per la prima volta sopra 4mila in un anno, incremento del 5%”

(DIRE) Roma, 24 Gen. – “Il trend positivo registrato negli ultimi anni è confermato dai dati più recenti raccolti dal Centro Nazionale Trapianti. Nel 2023, in particolare, sono state raggiunte le migliori performance mai realizzate in Italia: non solo le cifre assolute più alte di sempre, ma anche le percentuali di crescita annuali mai ottenute. Le donazioni per la prima volta hanno superato quota 2mila, attestandosi a 2.042, con un aumento dell’11,6% rispetto all’anno precedente.

I trapianti per la prima volta hanno superato ampiamente il numero di 4mila interventi in un anno: nel 2023 sono stati realizzati 4.462 trapianti di organo, ben 586 in più rispetto all’anno precedente, con un incremento di oltre il 5%”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all’ottava edizione degli ‘Stati generali della Rete Trapiantologica Italiana’.

L’evento, che si apre oggi a Roma, è in programma presso l’Auditorium Antonianum fino a Venerdì prossimo. “La crescita di questi interventi – ha proseguito Schillaci- ha riguardato tutte le specialità e c’è una conferma anche degli esiti degli interventi stessi. Volumi in crescita si sono registrati anche nell’attività dei tessuti, in quella delle cellule staminali emopoietiche.

Il tasso nazionale di donazione ha raggiunto quota 28,2 donatori per milione di persone, oltre il massimo storico di 24,6 che avevamo registrato nell’anno precedente. Con questo risultato l’Italia ha superato la Francia e, nel confronto con le altre Nazioni europee, oggi è seconda soltanto alla Spagna”. (Cds/ Dire) 14:05 24-01-24