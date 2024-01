Vannacci, Potenti (Lega): Sinistra toscana non strumentalizzi 27 Gennaio e si preoccupi del clima antisionista 

“Le parole del deputato e segretario regionale PD, Emiliano Fossi contro la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci prevista a Marina di Massa Sabato prossimo indignano non solo per la pretesa censoria – a cui, ahimè la Sinistra italiana ci ha abituato – ma soprattutto per l’inaccettabile riferimento al Giorno della Memoria che attribuisce ad un onesto servitore dell’Italia, colpevole soltanto di avere idee diverse, la più infame delle accuse.

Anziché delegittimare infondatamente un autore per i contenuti del suo libro non graditi – peraltro in vista di un evento regolarmente autorizzato. Fossi e tutto il PD toscano farebbero bene a non sottovalutare il clima di violento antisionismo instauratosi anche nel nostro territorio che ha visto maturare episodi ignobili come il recente atto vandalico a Livorno ai danni di una targa stradale dedicata agli ebrei vittime del nazismo con scritte inneggianti alla Palestina.

Il 27 Gennaio non è il giorno delle polemiche strumentali, ma deve essere soltanto il Giorno della Memoria di una tragedia che mai dovrà essere dimenticata”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa