Ia. Tenerini (Fi), Va governata, Italia può essere leader in Ue

“Le potenzialità dell’Intelligenza artificiale rappresentano un’occasione storica per affrontare con più strumenti e risorse le grandi sfide economiche e sociali. L’Ia è una rivoluzione già presente nelle nostre vite, che occorre governare per coglierne le opportunità e scongiurarne i rischi. Sotto questo aspetto l’Italia può avere un ruolo di leader in Ue, contribuendo a definire un sistema di principi per orientare il suo sviluppo verso il benessere sociale”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile del Dipartimento Lavoro di Forza Italia.

“La diffusione delle applicazioni di Intelligenza artificiale – aggiunge – procede a ritmi sempre più rapidi, aprendo nuovi scenari sul piano della crescita e dell’innovazione. Come emerge dal rapporto sul digitale in Italia di Anitec-Assinform, l’Ia farà registrare un tasso medio annuo del +28,2% tra il 2023 e il 2026 arrivando a 90 miliardi di fatturato. Il mercato nel nostro Paese è in fortissima espansione, con tutti i benefici che ne conseguono sul piano produttivo, ma questo sviluppo deve essere messo al servizio della comunità per evitare distorsioni. È indispensabile un impegno congiunto a livello internazionale sul valore d’uso dell’Intelligenza artificiale, ma il nostro Paese può agire da protagonista sia in sede europea, con il rinnovo delle istituzioni comunitarie, sia a livello globale con il G7 che avrà una sessione specifica dedicato all’Ia. L’Italia – conclude Tenerini- si farà trovare pronta all’appuntamento con il futuro”.

Comunicato Stampa