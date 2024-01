Termoli. Due giovani pusher in manette

Comando Provinciale di Campobasso – Termoli (Cb), 25/01/2024 16:10

A conclusione di immediate indagini, scaturite da un controllo su strada effettuato in Termoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 23enne già titolare di diversi precedenti di polizia ed un 21enne incensurato, entrambi del posto. Nell’ambito della medesima attività venivano anche segnalati amministrativamente alla Prefettura U.T.G. di Campobasso, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, due giovani del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nella circostanza gli operanti controllavano un’autovettura in transito, condotta da una persona risultata estranea ai fatti e con a bordo i suddetti quattro soggetti, procedendo a perquisizioni personali trovandoli in possesso rispettivamente, il primo di gr. 0,30 di Hashish, il secondo di gr. 2,20 della stessa sostanza ed il quarto di gr. 0,40 di Marijuana.

Le successive perquisizioni domiciliari consentivano inoltre di trovare, nelle abitazioni dei segnalati amministrativamente complessivi gr. 21,20 di Hashish e gr. 2,20 di Marijuana nonché in quelle dei soggetti poi finiti in manette, oltre a due bilancini di precisione e materiale per confezionamento di stupefacenti, rispettivamente gr. 53,40 e gr. 127,20 di Hashish. Pertanto il 23enne ed il 21enne, appurate le loro responsabilità penali in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, venivano tratti in arresto e tradotti presso le loro abitazioni per ivi permanere, in regime di arresti domiciliari, a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/due-giovani-pusher-in-manette