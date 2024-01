Autotrasporto 25 mln di incentivi per cambiare i mezzi

Pubblicato il decreto (QUI ALLEGATO ) che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati, favorendo il processo di rinnovo del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile e valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

Gli incentivi riguardano le imprese di autotrasporto merci in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori.

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA:

2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate

15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione)

7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

VEICOLI/RIMORCHI FINANZIABILI:

acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro)

acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro)

acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto)

acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo

acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda. L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

N.B. Sono incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati a partire dalla data del 18/01/2024.

Con successivo decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT, da adottarsi entro trenta giorni, saranno definite le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese aventi diritto.

comunicato stampa fonte: https://www.cgiamestre.com/autotrasporti-25-milioni-di-incentivi-per-cambiare-i-mezzi/