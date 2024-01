Confcommercio lancia “Visit Reggio Calabria”. Un modo nuovo di comunicare il territorio, con i commercianti al centro

Al via “Visit Reggio Calabria” il progetto di Confcommercio Reggio Calabria che vuole segnare un nuovo capitolo nell’esplorazione e valorizzazione del territorio creando un ponte tra le tradizioni radicate e il turismo moderno, per dare vita a un viaggio entusiasmante che si snoda attraverso la provincia di Reggio Calabria. Visit Reggio Calabria sfrutterà i canali web, social, nuove tecnologie di comunicazione digitale, specifiche linee di storytelling con l’obiettivo di costruire una nuova modalità di narrazione del territorio, condivisa e coralmente rappresentata in cui gradualmente a diventare protagonisti saranno gli imprenditori, i commercianti, coloro che ogni giorno si spendono per alzare le serrande e aprire le porte di ristoranti, hotel e b&b.

Un progetto immediatamente sposato dalla Camera di Commercio, sviluppato in collaborazione con Protur Media, giovane e dinamica agenzia di marketing reggina e che, come spiegano il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo e Christian Zuin, Ceo di Protur, “nasce con l’obiettivo ambizioso di invertire la comoda abitudine di tanti soggetti pubblici di calare dall’alto linee e strategie di crescita turistica del territorio puntando alla semplice condivisione laddove, invece, tutte le scelte non devono solo essere condivise ma, al contrario, vanno assunte dalla comunità in un processo dal basso che ne consenta una reale interiorizzazione per poi tradursi in offerta turistica”.

Quattro le linee guida dell’iniziativa Confcommercio: la valorizzazione dei borghi; la destagionalizzazione dell’offerta turistica; la costruzione di strumenti stabili e moderni di promozione del patrimonio culturale e storico; la creazione di una visione inclusiva nella quale tutti e in primo luogo i commercianti saranno protagonisti nell’esplorare, amare e valorizzare ogni aspetto della nostra provincia.

Entusiasta il presidente di Confcommercio Lorenzo Labate: “Visit Reggio Calabria non è solo un progetto ma una rivoluzione nel modo di concepire il turismo. Miriamo a riscoprire e celebrare la nostra identità culturale, coinvolgendo attivamente i commercianti locali che sono i veri narratori del territorio. È una storia di comunità, tradizioni e bellezze naturali che attendono di essere raccontate e apprezzate. Il passo prioritario in tale direzione è raccontarsi, costruire una narrazione collettiva e condivisa con la quale proporsi sui mercati turistici. In linea per intenderci con l’evento Bergarè, organizzato da Camera di Commercio che ci affianca in questa iniziativa, diretto non solo a presentare un prodotto, il bergamotto, sicuramente d’eccellenza, ma soprattutto ad “insegnare” alla comunità a declinarlo sul territorio, a raccontarlo, facendo diventare protagonisti aziende, studiosi, artigiani, ristoratori”.

Piena l’approvazione e la condivisione da parte del presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana che rivolge “un plauso a questa iniziativa targata Confcommercio che vuole stimolare la crescita del territorio attraverso la creazione di un vero spirito di comunità. Visit Reggio Calabria, al quale la Camera di Commercio darà massimo sostegno, può diventare un passo avanti significativo nel rafforzare il legame tra le attività commerciali e il tessuto culturale della nostra provincia. D’altronde, è una idea ambiziosa e stuzzicante quella che vede i commercianti “imparare” a diventare ambasciatori del nostro territorio, portando alla luce storie uniche e tradizioni autentiche”.

Grazie all’impegno dei commercianti Confcommercio geracesi guidati da Salvatore Orlando ed al pieno sostegno dell’Amministrazione comunale e del Sindaco Salvatore Galluzzo, Visit Reggio Calabria ha già vissuto la sua prima magica tappa durante le festività natalizie proprio a Gerace, con il racconto di una splendida edizione invernale del “Borgo Incantato”. Un palcoscenico incredibile, un’atmosfera unica, una intensa partecipazione e tantissime emozioni. Per un debutto che segna l’inizio di qualcosa di importante.