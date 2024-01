Jannik Sinner vola in finale a Melbourne

09.30 – Jannik Sinner batte sua maestà Novak Djokovic 6\1; 6\2; 6\7; 6\3 e approda alla finale dell’ Australian Open. In finale l’italiano attende il vincente fra Medvedev e Zverev. Per Sinner si tratta della prima finale in un torneo dello Slam.

Nel match della semifinale l’italiano ha nettamente dominato perdendo solo un set, al tiebreak dove per altro aveva ottenuto anche il match point. Nel quarto set Sinner non da scampo al tennista serbo, numero uno al mondo nella classifica ATP ed infatti Novak Djokovic cede dopo 3 ore e 26 minuti di gioco. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace