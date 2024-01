Vittoria (Rg). Bypass al contatore: tre arresti per furto di corrente

Comando Provinciale di Ragusa – Vittoria (Rg), 26/01/2024 12:06

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, durante l’attività di controllo del territorio, sono intervenuti nel Comune Ipparino in supporto a personale tecnico della società E-Distribuzione impegnato in attività di controllo di un contatore per la misurazione di energia elettrica.

Giunti sul posto, i militari hanno potuto appurare che il contatore risultava danneggiato e presentava anomalie relative al cablaggio di fili elettrici, in particolare era stato realizzato un bypass per eludere i controlli sui consumi di energia elettrica. I Carabinieri hanno poi approfondito i controlli accertando che detta manomissione permetteva di alimentare illecitamente due edifici adiacenti, pertanto hanno identificato gli occupanti delle abitazioni in tre persone di nazionalità algerina.

Terminate le attività sul luogo del controllo, i militari hanno dapprima sottoposto a sequestro il contatore manomesso, unitamente a circa trenta metri di cavi elettrici utilizzati per l’illecito cablaggio, poi hanno accompagnato i predetti presso gli uffici al fine di sottoporli alle procedure di identificazione. Terminati gli atti di rito, i militari hanno proceduto a deferire in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria gli occupanti degli immobili per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/bypass-al-contatore-tre-arresti-per-furto-di-corrente