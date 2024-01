Genova. Sorpreso a vendere hashish

Comando Provinciale di Genova – Genova, 27/01/2024 09:44

I Carabinieri di Genova Maddalena hanno arrestato un pakistano 33enne per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, con pregiudizi di polizia, è stato colto in flagranza mentre cedeva sostanza stupefacente ad un connazionale. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di ulteriori 2gr. di hashish nonché di denaro contante provento dell’attività illecita.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/sorpreso-a-vendere-hashish