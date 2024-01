Prato, controlli di Polizia nella notte: arrestato spacciatore, sequestrato stupefacente e denaro

Sequestro di stupefacente e denaro nell’operazione di Polizia Giudiziaria

Questa notte la Polizia di Stato nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione generale dei reati legati ai fenomeni di criminalità diffusa, recentemente implementata su preciso impulso del Questore de Lorenzio ha tratto in di arresto in flagranza di reato uno spacciatore.

Nel dettaglio alle ore 03,00, durante l’attività di prevenzione e controllo del territorio, un equipaggio di questa Squadra Volante, nel transitare nei pressi di via di Gello, notava una autovettura ferma ai bordi della carreggiata a bordo della quale vi era un uomo che destava sospetto. Gli agenti si avvicinavano alla vettura per procedere ai controlli di rito e, contestualmente, notavano un giovane uomo avvicinarsi alla predetta vettura che alla vista della Polizia si dava alla fuga gettando a terra un telefono cellulare.

Immediate attività di indagine consentivano di risalire all’abitazione del soggetto in fuga, ove gli agenti si portavano e dove questi contestualmente sopraggiungeva. Veniva pertanto eseguita una perquisizione dell’appartamento, la quale consentiva di rinvenire nella camera da letto del giovane sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo pari a circa novecento grammi, e la somma di euro tremilatrecentosessanta suddivisa in banconote di vario taglio ritenute provento di attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione inoltre gli agenti trovavano anche un bilancino di precisione ed un coltello con una lama pari ad undici cm. Tutto il materiale rinvenuto, compreso il telefono che il soggetto aveva lanciato veniva sequestrato.

L’uomo, un italiano di 19 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva pertanto tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione e tradotto presso la casa Circondariale “La Dogaia”.

