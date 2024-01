Africa. Mattarella cita proverbio: insieme si va lontano

(DIRE) Roma, 28 Gen. – “Illustri ospiti, un proverbio africano di grande saggezza recita: ‘Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno’. Affinché il nostro sia un cammino comune, verso gli obiettivi del benessere e della pace in Africa, in Europa e nel mondo, occorre mettere in campo congiuntamente le nostre rispettive volontà. Con questi auspici, rinnovo il mio più caloroso e sentito benvenuto in Italia, augurando salute e prosperità a tutti voi ed agli amici popoli africani”.

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso davanti a quasi 70 ospiti internazionali, soprattutto provenienti dall’Africa, che oggi parteciperanno al vertice Italia-Africa che il governo ha voluto per presentare il piano Mattei.

Il Capo dello Stato ha accolto gli 70 ospiti con un «caloroso benvenuto. La vostra presenza qui stasera- ha sottolineato Mattarella- conferisce espressione concreta all’amicizia, salda e sincera, che unisce i nostri popoli: la Repubblica Italiana ve ne è riconoscente». Significativo il passaggio che Mattarella ha voluto dedicare alle «numerose comunità di origine africana» che vivono in Italia e «sono parte attiva e vitale della nostra società e che, con il loro prezioso lavoro, contribuiscono alla crescita economica e culturale del nostro Paese». Il presidente della Repubblica ha poi parlato delle «cause comuni» tra Europa e Africa «che vedono a rischio il valore della pace e, quindi, del destino dell’umanità».

I due continenti hanno quindi «un compito: esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni». Mattarella cita Enrico Mattei per parlare di «multilateralismo efficace» e invitare gli ospiti a «lavorare a una visione elaborata insieme.

E’ la cooperazione a muovere il progresso», sottolinea. «Il ventaglio delle collaborazioni possibili è ampio- spiega il capo dello Stato- le prospettive di integrazione economica legate al lancio di un’area di libero scambio continentale africana; l’industrializzazione e la realizzazione di produzioni a maggiore valore aggiunto, così da valorizzare in loco le enormi ricchezze naturali; la modernizzazione tecnologica; energia e infrastrutture; un rinnovato e forte impegno sui temi dell’istruzione e della formazione; della salute; uno sforzo comune per estirpare le radici del terrorismo e contrastare rigurgiti di superate ideologie imperialiste. Risposte necessarie, anche a fronte della impetuosa crescita demografica del continente africano». (Anb/ Dire) 21:14 28-01-24