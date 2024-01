Antisemitismo. De Priamo (FdI): solidarietà a Ester Mieli

(DIRE) Roma, 28 Gen. – “Esprimo piena solidarietà alla senatrice Ester Mieli, oggetto di ripetuti attacchi da esponenti del PD che giungono persino a chiedere le sue dimissioni da vice presidente della commissione contro il razzismo e l’antisemitismo.

La collega ha l’unica colpa di aver evidenziato, in una intervista al Corriere della sera, le zone d’ombra e l’antisemitismo strisciante in alcune aree della sinistra. Talmente giusto il suo allarme da essere platealmente visibile quanto da lei denunciato nella manifestazione di ieri al Pigneto, con violenze verso le forze dell’ordine e cori che evidenziano un odio verso Israele che va ben oltre la libertà di opinione.

Preoccupa questa intolleranza verbale degli esponenti del PD, sempre pronti a ripetere analisi del sangue verso la destra ed evidentemente silenti o ambigui quando si tratta di guardare nella propria famiglia politica o comunque alla propria sinistra. Da’ fastidio che alla vicepresidenza di una commissione importante per monitorare fenomeni di odio e discriminazione ci sia una valida esponente di Fratelli d’Italia.

Evidentemente nel PD sono abituati ad usare strumenti simili per la propaganda di parte e non per condannare i messaggi di odio da qualunque parte provengano come fa con merito Ester Mieli; ma devono rassegnarsi perché la musica è cambiata”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo. (Anb/ Dire) 18:52 28-01-24