Radicali Italiani. Matteo Hallissey, 20 anni, nuovo segretario

(DIRE) Roma, 28 Gen. – Si è chiuso stasera a Roma il XXII congresso di Radicali Italiani con l’approvazione della mozione generale congressuale e l’elezione dei nuovi vertici del partito, tutti rigorosamente under 30: Matteo Hallissey segretario, Patrizia De Grazia presidente, Filippo Blengino tesoriere.

“Raccogliamo un’eredità pesante con entusiasmo, un’eredità politica e storica di cui sentiamo tutto il peso – dice Hallissey – fatta di battaglie storiche che vanno dall’antiproibizionismo alla riforma del carcere, dalla difesa delle nuove marginalità sociali alla lotta sempre al fianco del popolo ucraino e di tutti gli oppressi. Intendiamo portarle avanti con convinzione e passione, con gli occhi al presente e lo sguardo rivolto al futuro.

Un futuro che parla di un rilancio del tenga al centro il rilancio del processo di integrazione europea per costruire gli Stati Uniti d’Europa, e di un rinnovato impegno sui temi strategici per le grandi questioni sociali della nostra epoca come l’ambiente, l’energia e le democrazie digitali l’ecologia e la lotta al cambiamento climatico, le politiche energetiche e l’utilizzo del digitale per rivitalizzare la democrazia”. Matteo Hallissey, a vent’anni, diventa il più giovane segretario di un partito politico in Italia. (Anb/ Dire) 17:52 28-01-24