Cina. Papa Francesco ordina Vescovo nuova diocesi Weifang

(SIR-DIRE) Roma, 29 gen. – È stato ordinato vescovo don Antonio Sun Wenjun, che il Papa, nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, ha nominato, in data 20 aprile 2023, vescovo di Weifang, provincia cinese dello Shandong. Il Rev. Antonio Sun Wenjun è nato nel novembre 1970. Ha studiato presso il Seminario di Sheshan, a Shanghai, dal 1989 al 1994. È stato ordinato sacerdote nel 1995 presso la Parrocchia di Xishiku a Pechino. Ha, in seguito, prestato servizio pastorale nello Shandong dal 2005 al 2007.

Tra il 2007 e il 2008 ha soggiornato in Irlanda per proseguire la propria formazione. Rientrato successivamente a Weifang, vi ha continuativamente svolto il proprio ministero. È il primo vescovo della nuova diocesi. Il Sommo Pontefice Francesco ha infatti deciso di sopprimere nella Cina Continentale la Prefettura apostolica di Yiduxian, che fu eretta il 16 giugno 1931 da Papa Pio XI ricavandone il territorio dal Vicariato apostolico di Zhifu (oggi diocesi di Yantai), per erigere al contempo la nuova diocesi di Weifang, suffraganea di Jinan, provincia di Shandong, con sede episcopale nella chiesa cattedrale di Cristo Re, sita a Qingzhou, città di Weifang. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana.

I confini ecclesiastici della nuova diocesi comprenderanno le seguenti aree: i quartieri di Weicheng, di Hanting, di Fangzi e di Kuiwen; le quattro “zone” di sviluppo comunali; le contee di Linju e di Changle; le città di Qingzhou, di Zhucheng, di Shouguang, di Anqiu, di Gaomi e di Changyi. Invece, la parte est dei quartieri di Laiwu è accorpata all’arcidiocesi di Jinan; mentre i quartieri di Boshane di Linzi, le contee di Guangrao, di Boxing e di Gaoqing sono accorpati alla diocesi di Zhoucun. In questo modo, il territorio della diocesi di Weifang è conforme a quello della città capoluogo di Weifang, con una superficie totale di 16.167,23 km2 e una popolazione totale di 9.386.705 abitanti, di cui circa 6 mila cattolici, serviti da 10 sacerdoti e 6 suore. (www.agensir.it) (Alf/Dire) 17:58 29-01-24