Italia-Albania. Lupi (NM): con ok corte Tirana governo segna altro punto

(DIRE) Roma, 29 Gen. – “La Corte Costituzionale di Tirana ha sbloccato e convalidato l’accordo per la costruzione di centri per migranti in Albania: una buona notizia per l’Italia.

Per l’ennesima volta le cassandre delle opposizioni incuranti persino dell’apprezzamento del cancelliere tedesco, socialista, Olaf Scholz-, sono state clamorosamente smentite.

Ora siamo pronti a dare inizio a questa intesa, che testimonia ancora una volta l’impegno del Governo nella tutela delle persone. Un’altra vittoria importante di Giorgia Meloni e del governo e un traguardo per tutta la maggioranza in materia di regolamentazione dell’immigrazione”.

Lo dichiara il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. (Vid/ Dire) 19:13 29-01-24