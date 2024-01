Ritrovato il ragazzo disperso in località Sant’Andrea di Compito (Lu)

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Lucca, sta è intervenuta nella Giornata del 28 gennaio in località Sant’Andrea di Compito per la ricerca di una persona scomparsa. Il ragazzo si era allontanato dalla sua abitazione senza dare indicazioni sulle sue intenzioni.

Le ricerche si sono concentrate nei boschi limitrofi alla zona abitata, dove è stato visto l’ultima volta prima di far perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunte 2 unità SAPR del comando di Firenze (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e 2 unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso) in ausilio alla squadra in ricerca.

Oltre alla componente dei Vigili del Fuoco, sul posto erano presenti Carabinieri e Polizia Municipale di Capannori e personale volontario. Attorno alle 17.20 il ragazzo disperso è stato individuato e recuperato. Si trovava nel bosco lontano dalla sua abitazione. È in buone condizioni fisiche ma in via precauzionale è stato affidato ai sanitari del 118.