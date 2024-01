Viterbo: sequestrati oltre 4 kg di hashish. Arrestato un soggetto minorenne

Nel corso di specifica attività finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo, in località Fabrica di Roma (Vt), insospettiti dagli atteggiamenti segnati da nervosismo di un soggetto, hanno eseguito un controllo di Polizia che ha portato al rinvenimento e sequestro di oltre 4 kg di hashish prodotto in Marocco, accuratamente confezionato in panetti e destinati allo spaccio sul locale territorio. Non risultano chiare le modalità con le quali la sostanza è giunta sul territorio nazionale e per tale ragione le investigazioni sono tutt’ora in corso.

Il fermato, risultato minorenne, veniva tratto in arresto. L’importante quantitativo sequestrato, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato all’incirca 70.000,00 €. Sequestrati anche 700 € in contanti rinvenuti nel corso delle operazioni di servizio ed un telefonino. Le operazioni di servizio sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

L’intervento portato a termine dalle Fiamme Gialle Viterbesi è il risultato del costante presidio Economico del territorio assicurato dalle pattuglie attive su strada per la lotta al traffico di stupefacenti. Le indagini come detto proseguono al fine di ricostruire e disarticolare la filiera criminale della droga, in modo da stroncare i flussi e le fonti di approvvigionamento, locali e non, delle sostante stupefacenti immesse in commercio a discapito della salute pubblica soprattutto dei più giovani.

I provvedimenti menzionati nella presente nota sono stati emessi nell’ambito della fase delle indagini preliminari e allo stato delle attuali acquisizioni probatorie; in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di non-colpevolezza dell’indagato.