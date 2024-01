Abodi: Sinner talento sportivo e umano, avrà altre soddisfazioni

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “Ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri motivi per godere di grande euforia, ma più delle vittorie sportive conterà il messaggio che manda. Di un talento sportivo, ma anche umano con una sincerità e una profondità che non sono consuete.

E’ molto intelligente e la vive al servizio del ruolo che vuole ricoprire, non vuole essere protagonista ma lo sta diventando”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, parlando di Jannik Sinner dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

A margine della presentazione del rapporto di Ics e Sport e Salute, Abodi ha poi parlato della Coppa Davis anticipando il ricevimento di tutta la squadra azzurra al Quirinale. Quel successo “ha un valore e un significato enorme e mi auguro che possa spingere bambini e adulti a praticare lo sport. Adesso siamo diventati tutti tennisti, sarà importante valutare quello che resterà dopo l’emozione di questo momento”, ha concluso. (Ekp/ Dire) 18:04 30-01-24