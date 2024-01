Africa. Salini (FI): Governo dimostra grande responsabilità e capacità

(DIRE) Roma, 30 gen. – “Pur in un contesto internazionale difficile, questo Governo dimostra la consapevolezza e la responsabilità nel portare avanti e realizzare progetti importanti come quello che vuole riportare il Mediterraneo al centro della politica sulla quale costruire il futuro dell’Unione europea. L’Italia è da molto tempo impegnata in Africa. Il Piano Mattei è all’inizio, non è assolutamente vuoto come sostiene qualcuno. Fin dagli anni ’70 le aziende italiane, partecipate o meno, sono interessate ad investimenti importanti nel continente africano. Ricordo per esempio quello relativo al Lago Ciad a metà degli anni settanta.

Tutti risero dei progetti degli ingegneri italiani che sostenevano il pericolo di ridimensionamento del lago. Ecco, dopo oltre 35 anni quei progetti tornano attuali perché il lago si è drasticamente ridimensionato. Questo è solo un esempio dei tanti progetti in piedi. L'opposizione ribatte col disco rotto secondo il quale il Governo opera puntando alla riallocazione di risorse già esistenti. Ma l'alternativa alla riallocazione di risorse esistenti è l'invenzione di risorse inesistenti o nuove tasse per i cittadini. È sempre una riallocazione, è la normalità. Le risorse, attraverso crediti d'imposta o finanziamenti, vengono ridestinate ad altri progetti in maniera virtuosa". Lo ha dichiarato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, ospite a Specchio Dei Tempi su RaiNews24.