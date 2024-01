Alessandria. Noleggia una vettura del valore di oltre 40.000 € per commettere reati: fermato e denunciato

Sempre più incisivi i controlli sulle strade extraurbane e autostrade di competenza della Polizia Stradale di Alessandria. Negli scorsi mesi, gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria –Distaccamento di Acqui Terme, hanno sottoposto a controllo una vettura DS4 sulla SS10 in località Spinetta Marengo (Al), che viaggiava in direzione del centro cittadino.

Sebbene il conducente non abbia saputo giustificare il possesso della vettura, le banche dati in uso alle forze di Polizia hanno permesso di accertare che lo stesso aveva noleggiato e non restituito il mezzo entro i termini stabiliti dal contratto. Il noleggiatore, contattato telefonicamente, ha immediatamente presentato querela per appropriazione indebita.

A bordo del veicolo sono state rinvenute anche due borse da donna contenenti un telefono cellulare, circa 2.000 € in banconote di grosso taglio e vari monili in oro, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Ulteriori indagini, effettuate con la collaborazione di personale dell’Arma dei Carabinieri, hanno consentito di individuare una co-autrice di furti con destrezza commessi nei parcheggi di alcuni centri commerciali tra Alessandria e Asti.

Un modus operandi ormai consolidato: venivano individuate donne sole all’atto di caricare la spesa in auto e, mentre uno dei due distraeva la malcapitata con varie motivazioni, come ad esempio far cadere monetine a terra o chiedere delle informazioni, l’altro ne approfittava per sottrarre la borsa o altro dalla vettura, lasciata momentaneamente aperta. A conclusione delle indagini, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria per furto aggravato, appropriazione indebita e ricettazione, mentre la donna per uso illecito di carta di credito.

Al riguardo, si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e quindi vige la presunzione di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva. La vettura è stata restituita al noleggiatore, mentre le borse e tutto il contenuto rinvenuto all’interno delle stesse è stato riconsegnato alle legittime proprietarie.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Alessandria/articolo/285765b8ace66babf732886750