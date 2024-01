“CiAccade”. “Salute e benessere senza barriere” si avvia alla conclusione con un incontro utile a tutti i Caregiver della città

“Una figura importante per la Società di oggi e di domani: il Caregiver” è il titolo dell’incontro organizzato da CiAccade (Accademia del tempo libero e Cid) nell’ambito del progetto, in via di conclusione, “Il diabete – Salute e benessere senza barriere”, finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Una conversazione che scaturisce dall’attività svolta nel corso dell’iniziativa e rivolta a sostegno dei diabetici impossibilitati a raggiungere gli ambulatori del territorio, che ha posto all’attenzione del gruppo direzionale e di coordinamento sul ruolo chiave e critico della figura del caregiver, sottoposto a grande stress, che trova di fronte a sé situazioni delicate che deve sapere gestire.

L’incontro, al quale prenderanno parte Maria Teresa Facciolà, presidente Aism Reggio Calabria, Lidia Praticò, Pedagogista, Celeste Giovannini, diabetologo e direttore scientifico del progetto, introdotti e coordinati dall’avvocato Giuseppe Romano, sarà anche di supporto a coloro i quali si trovano, o si troveranno, a dover ricoprire il delicatissimo ruolo di caregiver.

L’evento, che si terrà il 31 gennaio, alle ore 17 e 30, presso l’Auditorium Zanotti Bianco di Reggio Calabria, sarà arricchito dalla partecipazione dei volontari e degli operatori coinvolti nello svolgimento del progetto.