Colombia: sequestrate 130 rane velenose

Le forze dell’ordine colombiane, hanno sequestrato 130 rane velenose all’aeroporto di Bogotà, è stata arrestata una donna brasiliana. Gli anfibi erano nascosti dentro dei contenitori per pellicole.

La donna era in viaggio verso San Paolo, con scalo a Panama, alla dogana ha dichiarato che le rane arlecchine le erano state regalate da una comunità locale. Un tipo di rana velenosa, misurano meno di 5 cm e vivono nelle foreste umide, lungo la costa del Pacifico tra l’Ecuador e la Colombia. Una specie in via di estinzione, e il suo valore ammonta a una cifra di ben tre zeri.

“Questa specie in via di estinzione è ricercata sui mercati internazionali”, ha detto il comandante della polizia di Bogotà Juan Carlos Arévalo, spiegando che i collezionisti privati ;;potrebbero pagare fino a 1.000 dollari per ciascuna di esse (fonte: ansa.it). (foto di repertorio)