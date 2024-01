DL Superbonus. Congedo (FdI): vogliamo indagine conoscitiva per operazione verità

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “Secondo le opposizioni il governo avrebbe detto chiacchiere e inesattezze sul superbonus. Credo ci sia una sola strada per compiere un’operazione di verità ed è quella che ho annunciata in Aula: avviare quanto previsto dal regolamento della Camera all’articolo 144, ovvero un’indagine conoscitiva nella commissione competente, quella Finanze. Fratelli d’Italia la chiederà per fare chiarezza sulla base di dati di fatto reali e concreti.

Un’indagine conoscitiva per una vera e propria operazione verità che, facendo tesoro del lavoro già svolto dalle Commissioni Bilancio e Ambiente, acquisisca notizie, informazioni e documenti utili a fare chiarezza su un provvedimento che si è rivelato un onere insostenibile per la finanza pubblica, e quindi per i cittadini e i contribuenti, quantificato provvisoriamente in oltre 100 miliardi, con uno scostamento spropositato rispetto alle previsioni iniziali.

Tutto ciò senza che siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di ammodernamento ed efficientamento degli edifici”. Così Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera. (Com/Vid/ Dire) 16:46 30-01-24