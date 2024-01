Eseguito a Casal di Principe (Ce) mandato di arresto europeo

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 34 anni, in quanto condannato a 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

La Squadra Mobile, Casal di Principe. Dopo accertamenti sull’identità della persona, è stato individuato in una casa di cura e custodia, mentre stava scontando una misura di sicurezza. Lo stesso dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione poiché condannato per reati contro il patrimonio commessi in Belgio nel 2022.

All’esito del giudizio di convalida della misura, tenutosi nella mattina odierna, è stato messo a disposizione della Corte di Appello di Napoli per l’avvio delle procedure di estradizione.

