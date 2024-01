Giustizia. In primavera concorso per 1.000 nuovi autisti

(DIRE) Roma, 30 Gen. – Entro primavera il Ministero della Giustizia bandirà un concorso per 1.000 posti nel profilo di conducente di automezzi (area II) da destinare agli uffici giudiziari. Lo rende noto il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che ha ricevuto il via libera dal Dipartimento della Funzione Pubblica per procedere all’istruttoria necessaria all’avvio delle prove selettive che si terranno questa primavera a Roma.

Le ulteriori informazioni verranno pubblicate sul sito dell’Amministrazione www.giustizia.it. Con questa iniziativa il Ministero intende proseguire le politiche assunzionali, per assicurare agli uffici giudiziari italiani i più elevati gradi di efficienza. (Com/Vid/ Dire) 15:33 30-01-24