Riforme. Casellati: Non si liquida Costituzione in mezz’ora, serve tempo

(DIRE) Roma, 30 gen. – “Il confronto sulla Costituzione non è certo una cosa che si può liquidare in mezz’ora…”. Risponde cosi’ la ministra alle Riforme Elisabetta Casellati ai giornalisti che le chiedono, dopo un primo confronto governo-maggioranza in Senato, come mai non si sia arrivati ancora agli emendamenti condivisi sul premierato. La ministra spiega inoltre che, visti gli impegni in sede referente della commissione Affari costituzionali e la seduta d’Aula alle 16.30, non c’è stato materialmente il tempo per un vertice più prolungato anche perchè alle 15 i presidenti di gruppo Lucio Malan (Fdi), Maurizio Gasparri (Fi), Massimiliano Romeo (Lega) e Michaela Biancofiore (Noi moderati) hanno dovuto allontanarsi per partecipare alla capigruppo di Palazzo Madama. “Purtroppo il tempo che abbiamo avuto era contingentato- spiega Casellati- quindi dobbiamo usufruire dei tempi che ci lasciano anche gli altri impegni.

Adesso ci rivedremo, anche domani, e stiamo ragionando sui correttivi che erano stati annunciati. Stiamo misurando tutte le parole perché in Costituzione va misurato tutto anche alla luce della lunga attività di ascolto che abbiamo avuto con le audizioni di costituzionalisti e di tutti quelli che sono intervenuti”. La ministra spiega che “non ci sono nodi complessi” da risolvere ma “si tratta di poterli scrivere tutti assieme: un conto è elaborare un concetto e un conto è ‘metterlo a terra’, quando si scrive occorre farlo in maniera ineccepibile trattandosi di un atto di riforma della Costituzione”. Quanto ai contenuti degli emendamenti, Casellati specifica: “Non ci sono novità, c’è magari un modo diverso di proporre un emendamento ma si tratta di scrittura, sostanzialmente siamo d’accordo, poi ci sono formulazioni diverse preferite da ognuno. Quindi c’è un’attenzione a un testo che è già è stato visto in radiografia, bisogna poi che questa radiografia corrisponda alla volontà di tutti. Stiamo cercando di vedere se avremo margini un po’ piu’ ampi per discuterne”. (Mar/ Dire) 17:00 30-01-24