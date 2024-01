Scuola. Valditara: Con riforma istruzione tecnica si troverà lavoro prima

Il ministro ha presentato le novità della nuova filiera 4+2

(DIRE) Roma, 30 Gen. – “I nuovi percorsi quadriennali dell’istruzione tecnico-professionale rappresentano un’importante opportunità per i nostri giovani. Innanzitutto perché immettono nel mondo del lavoro un anno prima, ovvero nel percorso universitario o Its. Poi perché avranno a disposizione molti più docenti, dal momento che, a invarianza di organico si riducono gli anni da 5 a 4”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha presentato così, in un video messaggio, la nuova riforma dell’istruzione tecnica e professionale, elencandone gli elementi di novità e i punti di forza.

“Ci sarà un potenziamento di quelle materie che oggi rappresentano un po’ l’anello debole della filiera tecnico-professionale, cioè italiano, matematica, inglese. Ci sarà uno strettissimo collegamento con il mondo dell’impresa e ci sarà tanta internazionalizzazione, cioè esperienze all’estero- ha spiegato il ministro- Insomma, un modello vincente che consentirà ai giovani di realizzare le loro aspettative, i loro talenti, trovando più rapidamente un posto di lavoro”.

Le iscrizioni ai percorsi della nuova filiera tecnologico- professionale 4+2 saranno aperte fino al 10 febbraio. In 4 anni, spiega il Mim, si otterrà il diploma di scuola secondaria di secondo grado, poi si può proseguire per altri 2 anni negli ITS Academy, conseguendo un titolo di alta specializzazione tecnica. È quindi possibile iscriversi all’Università o iniziare subito a lavorare. I nuovi percorsi prevedono più didattica laboratoriale, formazione in collaborazione con le aziende, esperienze pratiche, contatti diretti con il mondo produttivo. Lo studio delle discipline STEM, dell’italiano e delle lingue straniere in chiave professionale viene potenziato. La preparazione viene rafforzata con più docenti a disposizione degli studenti. Insomma, con la nuova filiera aumentano le opportunità di entrare prima e meglio nel mondo del lavoro. Per maggiori dettagli consultare il sito https://unica.istruzione.gov.it/it (Adi/Dire) 15:55 30-01-24