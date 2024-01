Tennis. Sinner con la Coppa a Palazzo Chigi tra selfie e applausi

(DIRE) Roma, 30 gen. – Mezz’ora di Jannik Sinner. Il tennista italiano è stato trenta minuti a palazzo Chigi, ricevuto da Giorgia Meloni. Lo sportivo è arrivato nella sede del governo in auto, accompagnato dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Completo blu scuro, maglietta bianca e scarpe bianche, Sinner ha portato con sè la coppa appena vinta agli Australian Open.

A fare gli onori di casa Meloni, che si è intrattenuta in una lunga chiacchierata col tennista. Poi, i dipendenti del palazzo hanno avuto qualche minuto per salutare il campione. Chi gli ha chiesto un autografo e chi è riuscito a scattarsi un selfie con lui. Infine, nel cortile, un lungo applauso, prima che Sinner salisse di nuovo in macchina per lasciare palazzo Chigi. (Anb/ Dire) 16:49 30-01-24