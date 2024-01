Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Numeri incoraggianti ma per i giovani ancora difficoltà”

“I dati provvisori Istat sull’occupazione nel mese di dicembre 2023 sono incoraggianti. In Italia, infatti, il quadro generale è migliorato rispetto all’anno precedente. Questo vuol dire, crescita dell’occupazione sia per i dipendenti a termine che per gli autonomi, il cui totale è aumentato di 456mila unità. Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività salgono, rispettivamente, al 61,9% e al 33,2% mentre il tasso di disoccupazione scende al 7,2%. Il trend è positivo ma è fondamentale non abbassare la guardia.

Occorre, infatti, implementare il ‘matching’ tra domanda e offerta di competenze, per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. E proprio i giovani rimangono gli osservati speciali per pensare al futuro dell’Italia. Tra i 15-24enni si osserva un aumento delle persone in cerca di lavoro. La formazione, a partire dalla scuola, nei prossimi anni sarà dunque cruciale anche attraverso la sinergia tra pubblico e privato”. Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati provvisori Istat relativi agli occupati e disoccupati a dicembre 2023.

Comunicato Stampa