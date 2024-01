Giustizia. Delmastro (FdI): CdM avvia iter riforma magistratura onoraria

(DIRE) Roma, 31 Gen. – “Con l’avvio dell’esame preliminare della legge di riforma della magistratura onoraria avvenuta oggi in Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni muove un altro importantissimo passo per dare alla magistratura onoraria i diritti che a lungo si è vista calpestare e per chiudere definitivamente la procedura d’infrazione europea pendente.

Abbiamo definito il quadro delle garanzie giuslavoristiche e previdenziali applicabili, assicurato compensi degni del lavoro svolto, introdotto paletti orari settimanali affinché non si ecceda più con il carico di lavoro assegnato e venga definita la prestazione lavorativa massima.

Sono orgoglioso di quanto questo Governo è riuscito a fare, in un contesto economico che ancora soffre delle incertezze dovute alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente e con i conti pubblici gravati dalla spada di Damocle degli effetti del Superbonus.

Nonostante le difficoltà, lavoriamo notte e giorno per dare all’Italia una giustizia migliore!”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. (Vid/ Dire) 14:58 31-01-24