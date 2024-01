Padova. Aggredisce e minaccia i Poliziotti con un coltello, arrestato ed espulso

Questore colloca 12 cittadini stranieri irregolari nei CPR e dispone 2 accompagnamenti diretti in frontiera dall’inizio dell’anno

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato di Padova, una pattuglia delle Volanti della Questura, la scorsa Domenica 28 Gennaio, ha arrestato un 25enne di origini albanesi che ha opposto resistenza ad un controllo.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 22:30 in via Pontevigodarzere, presso l’abitazione di due fratelli, cittadini rumeni di 28 e 30 anni, i quali hanno contattato la linea di emergenza 113 per una lite in atto con il loro coinquilino. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato che v’era appena stata una discussione tra i due richiedenti e un cittadino albanese ospitato da alcuni giorni presso la loro abitazione; lite probabilmente scaturita per ragioni economiche, al termine della quale il soggetto aveva lasciato l’abitazione dei due rumeni che avevano chiamato la Polizia.

Gli agenti della Questura, uscendo dal condominio dopo aver appreso i fatti dai richiedenti, hanno incrociato sulle scale il 25enne che stava, verosimilmente, provando a rientrare in casa. L’uomo da subito si è mostrato poco collaborativo e, alla richiesta di esibire i propri documenti di identità, è scappato a piedi cercando di eludere il controllo. Riconosciuto come il coinquilino coinvolto nella lite, il soggetto è stato rincorso dalla pattuglia fino a quando, nascostosi tra un muretto ed un’autovettura parcheggiata, ha minacciato con un coltello con lama lunga 11 centimetri e aggredito gli agenti intervenuti per bloccarlo. Definitivamente fermato, è stato accompagnato in Questura e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il possesso del coltello.

Lo stesso, che a carico ha già un precedente do polizia, essendo già stato deferito all’Autorità Giudiziaria nel 2022 per porto abusivo di armi, è risultato anche irregolare sul territorio nazionale e, per questo motivo è stato sottoposto ad espulsione e, con provvedimento del Questore di Padova Marco Odorisio, trattenuto al C.P.R. di Bari in attesa di essere rimpatriato, grazie all’assegnazione di un posto presso uno dei Centri di Permanenza e Rimpatrio sul territorio nazionale da parte della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Si tratta della 12esima espulsione eseguita mediante collocamento presso un CPR dall’inizio dell’anno.

L’Ufficio Immigrazione della Questura ha infatti eseguito 29 provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri irregolari dal primo gennaio 2024, in particolare 12 mediante trattenimento presso un CPR, 14 con Ordine del Questore a lasciare il territorio dello Stato, 2 con accompagnamento diretto in frontiera ed una mediante assegnazione di un termine per la partenza volontaria.

