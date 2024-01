Sci. Max Perathoner Campione Mondiale Junior di superG

(DIRE) Roma, 31 Gen. – Max Perathoner è campione del mondo junior di superG. Una grande prova ha portato il ventunenne altoatesino delle Fiamme Gialle a mettersi al collo la medaglia d’oro sulle nevi transalpine di Portes Du Soleil, in Francia, all’indomani del bronzo conquistato in discesa.

Perathoner, gardenese di Selva, diventa così il quarto italiano a conquistare il titolo iridato juniores di SuperG dopo Massimiliano Iezza (1993), Peter Fill (2002) e Giovanni Franzoni, oro nel 2021 a Bansko.

Proprio Franzoni è stato l’ultimo azzurro a conquistare due medaglie nelle prove veloci in un Mondiale under 21, grazie all’oro in discesa e al bronzo in superG, raccolti a Panorama nel marzo 2022. Il titolo iridato juniores consentirà all’azzurro di partecipare al superG delle finali di Coppa del Mondo, in programma a Saalbach il 22 marzo.

Max Perathoner ha completato la prova in Savoia con il tempo di 1’12″27, facendo la differenza soprattutto nel settore centrale del tracciato, per andare a precedere di 0″21 lo spagnolo Ander Mintegui e di 0″22 lo svizzero Livio Hiltbrand, già oro in discesa. (Com/Mem/ Dire) 14:47 31-01-24 (foto di repertorio)