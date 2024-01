Sea-Watch: nave domani a Civitavecchia con 50 migranti

(DIRE) Roma, 31 Gennaio – Sea-Watch 5 arriverà al porto di Civitavecchia alle ore 13 di domani per far sbarcare 50 naufraghi salvati nel Mediterraneo centrale: lo ha riferito in un comunicato l’organizzazione di volontari responsabile della nave di soccorso.

L’ONG, nata nel 2014, ha precisato: “Civitavecchia è il porto assegnato per lo sbarco dei 50 naufraghi salvati nel Mediterraneo centrale la sera del 29 Gennaio; sbarcheranno dopo tre giorni di navigazione dal soccorso”. (Com/Vig/Dire) 19:52 31-01-24 (foto di repertorio)