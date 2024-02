Giustizia. Delmastro: saturata pianta organica funzionari giuridico-pedagogici

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Con la pubblicazione oggi della graduatoria definitiva di merito, il 4 Marzo saranno assunti 236 nuovi funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della Giustizia che andranno a saturare la pianta organica per queste figure. Grazie alle importanti risorse messe in campo dal Governo Meloni, il Ministero disporrà anche di una quota sufficiente di idonei dai quali attingere per i successivi scorrimenti a seguito del turn-over.

Abbiamo saturato la pianta organica perché riconosciamo l’importanza della rieducazione in carcere. Questo è un risultato epocale per l’Amministrazione Penitenziaria: investire nella sicurezza delle carceri italiani passa anche dal potenziamento del comparto delle funzioni centrali.

Sono sicuro che queste nuove assunzioni permetteranno agli Istituti penitenziari di funzionare meglio e in maniera più sicura. Ai nuovi funzionari il mio in bocca al lupo per questa nuova avventura”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. (Vid/ Dire) 13:14 01-02-24