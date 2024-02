Trasporti. Salvini firma decreto salva autoscuole per aumentare gli istruttori

(DIRE) Roma, 1 Feb. – Vita più facile per gli istruttori di scuola guida. Da oggi, dopo la firma del decreto da parte del vicepremier e ministro Matteo Salvini, per poter accedere ai corsi di formazione per conseguire il titolo basterà essere in possesso delle patenti di categoria BE e CE e avere un’età minima di 21 anni.

Si tratta di una norma ‘salva-autoscuole’, vista la carenza sempre più ampia di personale, denunciata negli anni. E va incontro anche alle difficoltà degli utenti per corsi ed esami. Così una nota del MIT.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina degli esami e dei programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, prevedendo contenuti formativi specificatamente mirati a sensibilizzare gli utenti ad un rapporto più corretto con la strada per innalzare i livelli di sicurezza stradale. (Com/Vid/ Dire) 17:30 01-02-24