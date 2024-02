Brasile, a Rio de Janeiro epidemia di dengue

A Gennaio, nella città di Rio de Janeiro, si è registrato un aumento significativo dei casi di dengue, quasi la metà di quelli dell’intero anno 2023, con almeno 10.156 persone contagiate rispetto alle 22.959 dell’anno precedente, corrispondente al 44,2%.

L’aumento dei contagi e dei ricoveri ha portato le autorità sanitarie municipali a dichiarare l’epidemia e adottare misure d’emergenza. Il sindaco Eduardo Paes e l’assessore alla Salute Daniel Soranz hanno annunciato la creazione di un Centro operativo di emergenza per affrontare la situazione, simile a quello istituito durante la pandemia di COVID-19.

Saranno installati dieci centri per la cura della dengue in città e 150 punti di cura e idratazione dei pazienti. Gli ospedali e le unità di assistenza primaria disporranno di letti specifici per i pazienti gravi. Il numero di contagi ha superato il record nella storia del municipio con 362 pazienti ricoverati solo nel mese di Gennaio. A livello statale, Rio de Janeiro ha registrato 17.544 casi di dengue, 12 volte in più rispetto al 2022. A livello nazionale, il Brasile ha registrato un aumento significativo dei casi di dengue, con 217.481 casi nelle prime quattro settimane del 2024, quasi cinque volte in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (44.752 casi). (Fonte ANSA)

FL