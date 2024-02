Kenya, 270 feriti per incendio a Nairobi

Un vasto incendio scoppiato a Nairobi la scorsa notte a causa dell’esplosione di un camion carico di gas ha provocato tre morti e più di 270 feriti, secondo quanto riferito dalla polizia del Kenya.

Una guardia notturna è stata arrestata per il suo presunto coinvolgimento nella sorveglianza dei locali in cui si trovava il camion esploso, anche se le accuse specifiche non sono state divulgate.

Due meccanici sono anche sotto indagine. Almeno sette dei feriti sono in condizioni critiche e sono stati ricoverati in cinque ospedali della capitale. (Fonte ANSA)

FL