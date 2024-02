Premierato. Gasparri: FI difende principio elezione diretta

(DIRE) Roma, 2 Feb. – “Forza Italia difende il principio dell’elezione diretta del premier, obiettivo da sempre indicato da Silvio Berlusconi e boccia il ‘palazzismo’ di Boccia e PD.

La Sinistra, divisa e perdente, vuole infatti negare ai cittadini il diritto di scegliere il governo, perché sa di poter prevalere solo con manovre di palazzo, congiure e ribaltoni. Noi andiamo avanti sulla strada della democrazia diretta. E al Senato rivendichiamo un ruolo decisivo di Forza Italia per trovare una sintesi nel Centrodestra. Il lavoro prezioso svolto dal Ministro Casellati ci avvia verso un traguardo storico.

Le riforme servono al Paese e alla governabilità. Non a chi vuole giochi di potere sulla pelle degli elettori. Legulei e nostalgici delle bicamerali si rassegnino. Il confronto è chiaro: da un lato la scelta degli elettori, dall’altro l’intrigo di palazzo. Forza Italia è per la scelta dei cittadini, Pd e grillini per l’intrigo contro i cittadini”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri (Com/Ran/Dire) 18:54 02-02-24