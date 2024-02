Presentazione programma CAI Aspromonte di Reggio Calabria

Ieri, 31 Gennaio si è tenuto presso l’aula magna dei Dipartimenti di ingegneria, la presentazione del calendario attività 2024 della sezione . Dopo i saluti istituzionali, dei 2 direttori dei dipartimenti di ingegneria, per il Diceam prof. Giovanni Leonardi e il prof. Claudio De Capua per il DIIES, la Presidente Augusta Piredda ha invitato a parlare il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte Francesco Malara.

Nel suo intervento il sindaco Malara, ha ricordato la proficua collaborazione intrapresa nel 2023 con il CAI e CNR che ha portato alla qualificazione della stazione di terapia forestale “La faggeta del benessere” presso Gambarie. Si è inoltre augurato, che con l’ufficializzazione dell’apertura del rifugio “Virdia” in concessione alla Sezione CAI Aspromonte, si possano intensificare i rapporti di collaborazione tra i due enti per futuri progetti che possano far diventare il comprensorio di Gambarie punto di riferimento non solo turistico-culturale ma anche laboratorio outdoor per scuola università e centri di ricerca.

Il programma ha visto relazionare la Presidente della Commissione Regionale TAM (tutela ambiente montano) Mara Papa, che ha illustrato il bidecalogo, documento che riassume, in venti punti, le regole che ogni socio CAI si impegna a rispettare in tema di tutela ambientale e di comportamenti etici durante le attività in montagna. Il professore Domenico Gattuso ha invece presentato l’ambizioso e bellissimo lavoro sul quale sta lavorando da qualche anno, “ Una rete di cammini e sentieri per un turismo equo-sostenibile in Calabria”.

Ha chiuso la prima parte dei lavori Valentino Santagati artista, musicista e ricercatore in campo musicale, ma con una spiccata sensibilità verso temi ambientali, con l’appello alle istituzioni di uno stop all’installazione di ulteriori pale eoliche in Calabria se non dopo un coinvolgimento tutti gli stakeholder. A seguire, Daniela Scuncia e Gianni Posillipo responsabili del settore conferenze hanno presentato i protagonisti del programma 2024 che quest’anno prevedono una preponderante presenza di giovani ricercatori e professionisti calabresi, esperti in temi ambientali e culturali.

L’obiettivo è duplice: occasione di formazione e divulgazione per i soci ma aperto a tutta la cittadinanza e nello stesso valorizzare le tante eccellenze presenti nella nostra regione. Dopo il brillante intermezzo del Coro diretto dal Mastro Luigi Miriello e fiore all’occhiello della Sezione CAI Aspromonte, I responsabili delle discipline sezionali hanno presentato le attività future previste nel calendario 2024.

Alpinismo Giovanile: Geanina Cozma Escursionismo: Consolato Dattola Alte Quote: Giuseppe Marino Torrentismo: Giuseppe Trovato Gruppo Giovani: Carmelo Idone Soccorso Alpino: Maria Tripodi

Terapia Forestale: Gianni Posillipo Coro: Luigi Miriello.

comunicato stampa